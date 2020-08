Šest důvodů, proč upřednostnit adopci psího seniora před pořízením štěněte

O poslední postupové místo do play off NBA si ve víkendovém předkole zahrají basketbalisté Portlandu a Memphisu. Rozhodly o tom závěrečné zápasy dohrávané základní části, ve kterých Portland porazil o jediný bod Brooklyn 134:133 a uhájil tak osmou příčku v Západní konferenci těsně před Memphisem. Ten zvítězil 119:106 nad nejlepším týmem soutěže Milwaukee a teprve druhou výhrou po restartu udržel devátou pozici. Desátému Phoenixu nestačilo ani to, že jako jediný vyhrál všech osm zápasů po restartu a ve čtvrtek zdolal Dallas 128:102.

Dnes jsou na programu poslední čtyři zápasy základní části, které už na postavení v tabulce nebudou mít vliv. V sobotu se odehraje předkolo play off kvůli tomu, aby vzhledem k vyrovnanosti v tabulce byl ve zkrácené sezoně boj co nejvíce spravedlivý. Pokud osmý Portland vyhraje hned první zápas, postoupí do čtvrtfinále proti Los Angeles Lakers. V případě vítězství devátého Memphisu by se hrál ještě druhý zápas, který by Grizzlies museli opět vyhrát.