Chladnému Baltskému moři se Bartłomiej Kubkowski postavil už čtyřikrát. Až na pátý pokus se mu ale podařilo něco, co před ním nikdo nedokázal - bez jediné přestávky přeplaval více než 160 kilometrů ze Švédska do Polska. Ve vodě strávil 56 hodin bez spánku a zároveň vybral miliony korun na léčbu dětí s rakovinou.
Když v neděli večer na pláži v polském přímořském městečku Dziwnów vyšel z moře muž v neoprenu a plavecké čepici, sotva se držel na nohou. Po více než dvou dnech nepřetržitého plavání se vyčerpaně vyškrábal na břeh, kde jeho cesta skončila. A zároveň se zapsala do historie.
Kubkowski vyrazil v pátek ze švédské Kåsebergy. Před sebou měl přes 160 kilometrů otevřeného moře. Po celou dobu ho doprovázela loď, z níž dostával jídlo i pití. Podle pravidel ultradálkového plavání se jí ale nesměl ani na okamžik dotknout.
Samotná vzdálenost přitom nebyla jedinou překážkou. Baltské moře je proslulé rychlými změnami počasí, silnými proudy i nízkou teplotou vody. Loni Kubkowského zastavila pouhých 11 kilometrů od cíle kombinace vyčerpání a zhoršujících se podmínek. O rok dříve skončil ještě dříve. Až pátý pokus mu přinesl vysněný úspěch.
Překonal sám sebe i rekordy
Nešlo však jen o sportovní výkon. Kubkowski svou výpravu spojil s charitativní sbírkou na léčbu dětských onkologických pacientů. Zatím se podařilo vybrat přes 715 tisíc zlotých, v přepočtu více než čtyři miliony korun.
Právě děti, kterým pomáhá, označuje za skutečné hrdiny. „Mnoho lidí mi říkalo, že jsem hrdina. Ale věřte mi, když jsem byl na onkologickém oddělení a viděl ty děti, říkal jsem si: Co je proti tomu přeplavat Baltské moře? To je nic. Připravíte se a uděláte to. Skutečný boj je boj s rakovinou,“ řekl už po jednom ze svých předchozích pokusů.
Myšlenka spojit extrémní výkon s pomocí nemocným dětem vznikla záměrně. „Řekl jsem si, že přeplavání moře přitáhne velkou mediální pozornost, a byla by škoda ji nevyužít pro dobrou věc,“ vysvětloval tehdy.
Nejeden polský rekord
Kubkowski není ve světě ultradálkového plavání žádným nováčkem. Jednatřicetiletý Polák se závodnímu plavání věnoval 15 let, během nichž získal 40 medailí z polských šampionátů a reprezentoval zemi na mistrovství Evropy i světa. Po ukončení bazénové kariéry se vrhl na extrémní dálkové plavání. Loni navíc vytvořil světový rekord, když během 24 hodin uplaval v bazénu 103,6 kilometru.
Ani jeho historické přeplavání Baltu přitom nemělo k dalšímu světovému maximu daleko. Zařadilo se mezi nejdelší nepřerušené plavby na otevřené vodě a od absolutního rekordu Američanky Sarah Thomasové, která v roce 2017 uplavala 168,3 kilometru, ho dělilo jen několik kilometrů.
Nejde přitom o první polský rekord v Baltském moři. Už v roce 2017 se do historie zapsal plavec Sebastian Karaś, který jako první člověk na světě bez přerušení přeplaval z polského Kolobřehu na dánský ostrov Bornholm.
Přibližně stokilometrovou trasu zvládl za necelých 28 hodin. I on se musel vypořádat s ledovou vodou a v závěru s obrovským vyčerpáním, přesto svůj druhý pokus úspěšně dotáhl až do cíle.
VIDEO: Plavčík v kalifornském Santa Cruz skočil do rozbouřeného moře a zachránil chlapce.
Zdroje: Notes from Poland, Ultra Baltic Swim 2026
Jak je důležité míti… Oscara. Komedie v Grébovce odhalí skrytou tvář dekadenta Wildea
Typicky anglický humor, dialog minulosti se současností a nová generace divadelních tvůrců. To vše dle autorů charakterizuje inscenaci Jak je důležité míti… Oscara, která otevře open-air festival Letní Grébovka s Divadlem MA. Jeho 7. ročník se koná od 3. a 28. srpna. Novorenesanční Grotta v pražských Havlíčkových sadech se díky němu promění v komorní divadelní scénu pod širým nebem.
Bitcoinová kauza míří k soudu. Exministru Blažkovi i Jiřikovskému hrozí vězení
Žalobkyně z Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci obžalovala čtyři lidi kvůli bitcoinové kauze. Obžalobu obdržel Krajský soud v Brně, řekl v pondělí náměstek vrchního žalobce Radek Bartoš.
ŽIVĚ Noční zásah ukrajinského dronu v ruském pohraničí nepřežilo dítě
Ukrajinský dron v neděli zasáhl dětské hřiště v příhraniční ruské Belgorodské oblasti, kde zabil jedno dítě a dvě další zranil. Oznámil to tamní úřadující gubernátor, napsala v noci agentura Reuters. Rusko v únoru 2022 zahájilo invazi na Ukrajinu, která se od té doby brání. Součástí sebeobrany jsou i vzdušné údery na Rusko. Kyjev tvrdí, že útočí výhradně na cíle spojené s ruským válečným úsilím.
Zrušené soudní zasedání ve věci čínského špiona v Česku. Rozhodnutí možná padne neveřejně
Vrchní soud v Praze zrušil úterní vazební zasedání v případu muže obviněného ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Není však vyloučeno, že v úterý soud neveřejně rozhodne o stížnosti státního zástupce, který nesouhlasí s rozhodnutím pražského městského soudu o vrácení případu policii k došetření a propuštění muže z vazby.
Sparta ví, na koho narazí, když přejde přes Lyon. Čeká ji Fenerbahce, nebo Sturm
Fotbalisté pražské Sparty se v případě postupu přes Lyon utkají v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů s vítězem dvojzápasu mezi Fenerbahce a Štýrským Hradcem.