5 věcí, na co si dát pozor, když žádáte o dotaci Nová zelená úsporám

Bydlet zeleně se teď vyplatí dvojnásob. S dotací Nová zelená úsporám, na kterou můžete dosáhnout i vy, vám stát proplatí až 50 % nákladů na snižování energetické náročnosti budov. Vybrali jsme pro vás pět věcí, které by neměly uniknout vaší pozornosti, pokud o dotaci uvažujete.

1. Nejen zateplování, dotaci získáte i třeba na tepelné čerpadlo a fotovoltaiku

Státní dotační program Nová zelená úsporám je v plném proudu. A od října 2021 startuje jeho nová etapa, ve které dojde k jeho spojení s dalším programem, známým nyní jako Dešťovka II, a k dalším užitečným změnám. Na energeticky úsporné renovace a stavby rodinných a bytových domů v ní stát rozdělí celkem 39 miliard korun. Stavíte, nebo kupujete? Na tyto peníze dosáhnete klidně i vy. Projektů, se kterými o dotaci v této nové etapě můžete žádat, je spousta:

Novostavba - stavba, nebo nákup domu či bytu s nízkou energetickou náročností

- stavba, nebo nákup domu či bytu s nízkou energetickou náročností Zateplení domu - od podlahy přes fasádu až po střechu, včetně výměny oken a dveří

od podlahy přes fasádu až po střechu, včetně výměny oken a dveří Kotle a tepelná čerpadla - výměna neekologického kotle za ekologický, anebo pořízení tepelného čerpadla

- výměna neekologického kotle za ekologický, anebo pořízení tepelného čerpadla Fotovoltaika - pořízení solárního systému, který umí vyrobit elektřinu ze slunce

- pořízení solárního systému, který umí vyrobit elektřinu ze slunce Dešťovka - zužitkování dešťové a odpadní vody, nejčastěji na splachování nebo zalévání

- zužitkování dešťové a odpadní vody, nejčastěji na splachování nebo zalévání Příprava teplé vody - ohřev vody solárními panely nebo tepelným čerpadlem

- ohřev vody solárními panely nebo tepelným čerpadlem Stínicí technika - pořízení rolet a žaluzií, které poslouží ke snížení tepelné zátěže místností

- pořízení rolet a žaluzií, které poslouží ke snížení tepelné zátěže místností Řízené větrání s rekuperací - pořízení chytré vzduchotechniky, která umí větrat i získávat teplo

- pořízení chytré vzduchotechniky, která umí větrat i získávat teplo Zelené střechy - pěstování rostlin a stromů na plochých střechách domů

- pěstování rostlin a stromů na plochých střechách domů Využití tepla z odpadní vody - instalace výměníku tepla například do koupelny

- instalace výměníku tepla například do koupelny E-mobilita - pořízení a instalace nabíječky na elektromobil

TIP: Kombinovat opatření se vyplatí ještě víc než dřív - díky nově zavedeným bonusům. Co kombinace, to 10 000 Kč navíc. Pokud například v rodinném domě spolu se zateplením vyměníte i kotel, bonusových 10 000 Kč je vašich. A když přidáte třeba i fotovoltaiku a dešťovku, přijdete si dokonce na 30 000 Kč.

2. "Nová zelená úsporám 2030" je velkorysejší než předchůdce

Kromě bonusů za kombinaci opatření přichází Nová zelená úsporám 2030, jak se nová etapa tohoto programu nazývá, s dalšími zajímavými novinkami. Zvyšují se jednotkové dotace, tedy základní částky, ze kterých se vypočítává výsledná dotace. Rozšiřuje se podpora výměny zdrojů tepla a program se nyní dokonce vztahuje také na trvale obývané rekreační objekty - tedy na chaty a chalupy.

Nová Zelená úsporám je navíc zcela "bezpapírová". Nemusíte nikam chodit ani nic tisknout, všechno se dá vyřídit online.

Popisek: Zelené projekty šetří nejen přírodu, ale i peněženku - výrazně snižují energetickou náročnost bydlení.

3. Návratnost může být běh na dlouhou trať

I když díky zateplení může váš dům hezky prokouknout, hlavním smyslem investice je šetřit náklady za teplo. Celkové přínosy - úspory díky zateplení - by měly co nejrychleji překonat investované náklady. Příklady na stránkách Nová zelená úsporám ukazují, že v praxi to bývá i deset, dvacet let. Přesto se to vyplatí, a dotace vám čekání zkrátí často až o polovinu.

Nezapomínejme také na hlavní účel dotace Nová zelená úsporám. Ekologie. Každý ušetřený kilowatt uleví přírodě a zpomalí vyčerpávání neobnovitelných zdrojů.

4. Z dotace získáte maximálně 50 % nákladů

Pro jednotlivé typy projektů stanovují pravidla maximální částky, které z dotace Nová zelená úsporám můžete získat. Podrobné podmínky najdete na stránkách programu 2030.novazelenausporam.cz. Celkovým stropem je 50 % způsobilých výdajů - tedy všech vašich nákladů, které jste vynaložili na vybudování opatření, a to v rámci dotací daného časového období.

Popisek: Při vymýšlení projektu myslete na to, že dotace vám pokryje maximálně 50 % nákladů a peníze stát vyplácí až zpětně.

5. Dotace se vyplácí až zpětně

Vlastní projekt, se kterým chcete o dotaci žádat, tak musíte financovat ze svého a potom počkat, než vám po jeho dokončení dotaci schválí a proplatí. To znamená, že byste měli mít na "zelenou proměnu" vašeho bydlení našetřený dostatečně velký finanční obnos.

Je tu ale ještě druhá možnost: Vzít si EKO půjčku od Hello bank!, kterou teď získáte se zvýhodněným úrokem už od 3,9 % ročně. Dotaci, která vám přijde od státu zpětně, můžete pak využít třeba jako mimořádnou předčasnou splátku. Pokud se pro Hello EKO půjčku rozhodnete, bankéři Hello bank! vás navíc zdarma provedou procesem získávání dotace Nová zelená úsporám - od prvních konzultací projektu až po pomoc s podáním žádosti o dotaci.