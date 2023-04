3 důležitých věcí, které je třeba vzít v úvahu při hledání pánské peněženky

Pokud chcete jít tzv. s dobou, zařaďte do vašeho šatníku i módní pánskou peněženku. Že nevíte, podle jakých kritérií ji vybírat? Nevadí, my vám to na následujících řádcích prozradíme. Čtěte a nechte se inspirovat s námi! Z jakého materiálu by měla být vyrobená stylová pánská peněženka a co rozměry?

Pánská peněženka pro letošní sezónu může být vyrobená z nejrůznějších syntetických i z přírodních materiálů. In však budou zejména ty z pravé kůže. A není se čemu divit. Pánské peněženky z přírodní kůže mají mnoho výhod. Jsou nejen vysoce módní, ale také odolné a v neposlední řadě jsou i tzv. udržitelné. Udržitelný způsob života propagují ty největší módní světové značky. Je tak z čeho vybírat. Kvalitní pánské kožené peněženky značkové najdete např. na e-shopu Eobuv. Peněženky mohou být vyrobené z hladké i z broušené kůže. O tyto modely se však musíte rozdílně starat. Na peněženku z hladké kůže si pořiďte impregnaci, ochranný krém v neutrální barvě a čistící pěnu, pastu nebo gel. Na semišové peněženky si pak obstarejte kvalitní gumu na broušenou kůži. Semiš totiž nesnáší vlhkost. Při výběru pánské peněženky pak musíte zvážit i velikost. Vždy se nejdříve zamyslete nad tím, kolik máte karet, popř. zda požadujete, aby měla peněženka průhledné okénko na fotky apod.. Trendy peněženka musí sloužit přesně vašim požadavkům. Někdo si vystačí s menším modelem peněženky, jiný zase bude potřebovat maxi kousek. Jaké barvy, vzory a motivy budou slušet vaší pánské peněžence? Pánskou peněženku můžete vybírat také podle trendy barev, vzorů a motivů. V letošní sezóně budou hrát prim zejména přírodní a pastelové barevné tóny. Oříšková, krémová i zelená peněženka pro muže tak bude letos dobrým řešením. Vyhýbat se však nemusíte ani staré dobré černé klasice. Černá je totiž barva univerzální, která z módy nevychází. Vaši peněženku pak nezapomeňte sladit i s dalšími módními doplňky. A to nejen barvou, ale také strukturou. Jak říká známé módní pravidlo, hladké patří k hladkému a strukturované zase k strukturovanému. Díky tomu se váš outfit sjednotí a bude působit uceleně. A přesně o to bychom měli usilovat. Jednobarevnou pánskou peněženku pak můžete sladit i s pestrobarevnými oděvy nebo s oblečením se vzory a s motivy. V kurzu budou především ty zvířecí. Vaše peněženka může mít na sobě také vzory nebo dokonce i rytiny s ornamenty. Zdobenější kousky se hodí spíše do elegantně laděných outfitů, minimalistické modely peněženek pak dobře zapadnou i do sportovních outfitů. Foto: komerční článek Jak zakomponovat vaši trendy peněženku do sportovního nebo do elegantního outfitu? Do sportovně laděného outfitu se výborně hodí peněženky s potiskem. Vsadit můžete na kousky s logem vaší oblíbené značky. To může mít decentní malý i větší rozměr. Do sportovních outfitů se dále hodí i peněženky, které jsou vyrobené z textilu. I kožené kousky budou in, zvolte však modely v hladkém provedení. Do elegantních outfitů zase lépe zapadnou pánské peněženky z broušené kůže. Ty pak můžete sladit i s trendy semišovou obuví. Stylové zimní boty pánské v kožené verzi udělají mnoho parády. Aby byl váš outfit vyšperkovaný do posledního detailu, vsaďte na pánskou tašku přes rameno v podobném dekoru, budete neodolatelní.

