Kdo by si myslel, že seznam obětí 11. září je dávno uzavřený, je na omylu. Čtvrt století poté newyorský hasičský sbor zveřejnil zprávu, v níž přišel s krutým vyčíslením mrtvých a vážně nemocných, kteří mají některou „nemoc z WTC“.
Při čtení zprávy newyorského záchranného sboru (FDNY) tuhne krev v žilách, a co hůř – podle aktuálních obvinění mělo tehdejší vedení New Yorku vědět, že lavina rakoviny mezi zachránci může přijít.
Pár dní před 25. výročím útoků, 4. září 2026, rovněž spustila americká Kongresová knihovna digitální archiv, který shromažďuje rozhovory s přímými účastníky tehdejší tragédie.
Víc mrtvých než v den útoku
Že v troskách Světového obchodního centra zahynulo tři sta čtyřicet tři newyorských hasičů, je všeobecně známé, o poznání méně je ale známý druhý seznam obětí z 11. září, které zemřely mnohdy i o dvě dekády později.
Na tomto seznamu je dnes víc než šest set jmen, a jak uvedla komisařka sboru Lillian Bonsignoreová, více než 12 tisíc členů FDNY má potvrzenou nejméně jednu nemoc spojenou se zásahem u trosek obchodního centra.
Video: 11. září. Sledujte záběry, které vysílala všechna světová média
Tady ale zpráva bohužel nekončí: z každých deseti potvrzených pacientů už jeden nežije, skoro čtvrtina z nich má rakovinu, nejčastěji prostaty, kůže nebo krve.
Celkově zemřelo na nemoci spojené s útoky a jejich následky už přes devět tisíc lidí, tedy víc než trojnásobek toho, kolik lidí zemřelo přímo v troskách.
Za všechno může prach
Možná si i vy vzpomenete na fotografie Manhattanu pokrytého vrstvou jemného prachu, který vznikl rozdrcením skla, betonu i azbestu při pádu budov WTC. K tomu se přidaly saze, benzen, těžké kovy a mnoho dalších látek – výslednou směs onkologové označili za hotový karcinogenní koktejl.
Tento prach byl navíc silně zásaditý, takže leptal dýchací cesty a následný „kašel od Světového obchodního centra“ trápil ještě dlouho poté skoro polovinu záchranářů.
Ti v něm pracovali týdny, často i bez respirátorů. Jenže rakovina se neprojeví hned a ani nádor nezačne růst druhý den po vdechnutí jedovatého poprašku.
Jedenácté září, které nikdy neskončilo
Celkový rozsah tragédie ukazuje federální Zdravotní program Světového obchodního centra: ke konci září 2023 v něm bylo přihlášeno 127 426 lidí, z toho 86 tisíc záchranářů a víc než 40 tisíc lidí, kteří v oblasti bydleli nebo pracovali.
Přes 35 tisíc z nich má potvrzenou rakovinu, nejčastěji jsou to opět nádory kůže, prostaty a prsu, ještě víc lidí trápí chronické potíže dýchacích cest a přes 21 tisíc se léčí s psychickými následky, hlavně s posttraumatickou stresovou poruchou.
Studie newyorské nemocnice Mount Sinai na necelých třiceti tisících záchranářích zjistila, že proti běžné populaci mají lidé, kteří se tehdy na Manhattanu pohybovali, o 219 procent vyšší riziko rakoviny štítné žlázy, o 41 procent vyšší riziko leukemie a o čtvrtinu vyšší riziko rakoviny prostaty, často v nezvykle agresivní formě.
Svědci dějin, ne jen pacienti
Aby ani na tyto oběti útoků na Světové obchodní centrum nikdo nezapomněl, zpřístupnila na začátku září Kongresová knihovna téměř pět set celovečerních videorozhovorů se záchranáři, které pořídila univerzita Stony Brook.
Rozhovory vznikaly mezi lety 2010 a 2024, celý projekt inicioval Benjamin Luft, lékař, který na Stony Brook vede tzv. WTC Wellness program. „Uvědomil jsem si, že moji pacienti nejsou jen lidé, kteří po 11. září onemocněli. Jsou to svědci dějin,“ vysvětluje.
Sběr rozhovorů byl zároveň tichý závod s časem, který dobře znají i v české Paměti národa, která v rozhovorech s pamětníky mapuje zločiny nacismu a komunismu. Generace, která trosky odklízela vlastníma rukama, stárne – polovině z nich je přes 55 let, mnozí z nich předčasně umírají a umírat budou na následky vdechování toxického prachu.
Příběh záchranářů z Ground Zero tak zůstává jako smutný učebnicový příklad, co s lidským tělem dělá vystavení jedovatým látkám a jak dlouho trvá, než zdraví svůj účet vystaví.
Zdroj: abc7ny.com, 911memorial.org, cdc.gov, stonybrook.edu, cancercenter.com, ksl.com
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